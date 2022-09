Gas, il risveglio tardivo di Ursula von der Leyen sul “price cap”: “Sarà una delle misure Ue”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il risveglio tardivo di Ursula van der Leyen sulla questione allarme gas, aveva già provocato un contrasto con il presidente del Consiglio UE, Charles Michele. Ora con la maggioranza delle imprese in difficoltà per il costo del gas, anche la van der Leyen Gas russo, Ue: "Applicheremo price cap" "Come quinta misura", tra quelle che la Ue metterà in campo nel breve termine sull'emergenza energetica, "proporremo un price cap al gas russo". Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "L'obiettivo è molto chiaro, dobbiamo tagliare i proventi che Putin usa per finanziare la sua atroce guerra",ha ag- giunto."Mosca sta manipolando i mercati energetici e siamo di fronte a prezzi astronomici. Presenteremo misure per tutelare consumatori e imprese vulnerabili. Abbiamo forza, volontà e unità". - (PRIMAPRESS)