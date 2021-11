Garavaglia (Turismo): “PNRR, pacchetto corposo di risorse”. In vista riforma delle professioni e fondi a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Sul turismo, nell'ambito del Pnrr, è previsto un pacchetto corposo di risorse e di obiettivi.Tra i 5 progetti uno è la riforma dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche". Così il ministro del Turismo,Garavaglia in audizione in commissione Bilancio della Camera."Degli altri 4 interventi uno riguarda la realizzazione di un hub del turismo digitale,un insieme di operazioni di carattere finanziario (dal credito d'imposta al fondo perduto per la riqualificazione), e un progetto da mezzo miliardo per Roma e le periferie". - (PRIMAPRESS)