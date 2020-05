Gabrielli (Polizia di Stato): scrive a prefetti e questori per alzare la guardia sulle infiltrazioni criminali con la fine del lockdown

(PRIMAPRESS) - ROMA - La fine del lockdown porterà con sé una ripresa della criminalità comune e predatoria e il tentativo delle mafie di infiltrarsi nell'economia legale. A sostenerlo è il capo della Polizia, Gabrielli, in una circolare inviata questa mattina a questori e prefetti. Nel documento inoltre si legge: "Le autorità di pubblica sicurezza e la polizia si misureranno con le varie espressioni del disagio socio-economico derivanti dalla congiuntura indotta dall'epidemia, con inevitabili riflessi sotto il profilo dei servizi di ordine pubblico”. La difficoltà di ripresa dell’economia nel commercio e per le piccole imprese, produrrà un effetto boomerang sulla tenuta sociale delle città e dei piccoli centri come già sta dimostrando la protesta in alcune città da parte dei commercianti. Le stesse scuse arrivate via social da parte del premier Giuseppe Conte, hanno creato ancora di più un senso di sconforto nei cittadini. - (PRIMAPRESS)