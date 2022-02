G7: senza de-escalation in Ucraina arriveranno sanzioni pesanti per la Russia

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La nostra priorità immediata è sostenere gli sforzi per una de-escalation della situazione" in Ucraina. Così una nota dei ministri delle Finanze del G7. "L'attuale dispiegamento militare russo ai confini dell'Ucraina" è molto preoccupante e "siamo pronti ad agire con rapidità e decisione per sostenere l'economia ucraina", si sottolinea. In caso di aggressione da parte di Mosca,saranno imposte "in brevissimo tempo" sanzioni economiche e finanziarie, con "conseguenze massicce e immediate sull' economia russa".

Ma dal fronte russo arriva la sollecitazione di guardare a soluzioni che non trascurino le richieste arrivate da Mosca: "Ci aspettiamo che gli esigui canali diplomatici conducano a una soluzione,che dovrà tenere veramente conto di nostri interessi. Gli Usa ignorano le nostre preoccupazioni sulla sicurezza" ai confini. "Ci prepariamo al peggio, ma speriamo comunque nel meglio". Così il portavoce del Cremlino Peskov ai media russi. Nei prossimi giorni è previsto un vertice tra il presidente Putin e il bielorusso Lukashenko. - (PRIMAPRESS)