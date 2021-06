G7 ministri finanziari in Regno Unito: Usa proporranno minimum tax globale del 15% e fine ai paradisi fiscali

(PRIMAPRESS) - USA - Il segretario di Stato Usa,Janet Yellen vola al G7 dei ministri finanziari in Gran Bretagna con l'obiettivo di assicurarsi il sostegno a un ampio accordo internazionale che metta fine ai paradisi fiscali. Per l'amministrazione Biden incassare l'appoggio alla proposta di una minimun tax globale del 15% è essenziale per portare avantil'atteso aumento delle tasse sulle imprese dal 21% al 28%. Uno standard globale scoraggerebbe infatti le aziende americane a trasferire le attività per ottenere vantaggi fiscali. - (PRIMAPRESS)