G7: il premier Johnson ha aperto il summit a presidenza britannica sulla necessità dei vaccini

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - "Procedere insieme nell'interesse di tutti" per far arrivare a tutti i vaccini. E' l'appello con cui il premier britannico Johnson ha aperto il G7, primo incontro sotto la presidenza del Regno Unito, che si svolge on line. Johnson chiede di promuovere un piano per una più rapida distribuzione dei vaccini anti-Covid e un maggiore sostegno finanziario ai Paesi più poveri. Il vertice è il primo debutto internazionale per il presidente del Consiglio Draghi e il presidente Usa Biden. Stanziati dal G7, 7,5 mld per i vaccini. - (PRIMAPRESS)