G7 e Ucraina: condanna a Putin ma “evitando il bagno di sangue”. Imporre la missione Osce

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La riunione straordinaria del G7 sul conflitto in Ucraina e sulle ricadute sui marcati da Est ad Ovest dell'Europa trova uniti i membri nell'obiettivo di tutelare l'integrità dei mercati dell'energia. Altro punto è bloccare il bagno di sangue, arretrare le forze e assicurare la missione Osce. Così i leader del G7 hanno sintetizzato in una nota. Condanniamo il coinvolgimento della Bielorussia nell'invasione dell'Ucraina e la decisione di Putin di riconoscere Donetsk e Luhansk, oltre alla scelta di inviare truppe russe nella regione,pro- segue la nota. Condanniamo Putin per il suo rifiuto a un processo diplomatico sulla sicurezza. Rimaniamo determinati a fare quanto necessario per l'integrità dell'ordine globale. Pronti ad agire sui mercati energetici. - (PRIMAPRESS)