G20 Roma: sgomberato un sit-in di attivisti “Climate camp” dalla via Cristoforo Colombo all’Eur

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sgomberati dalle Forze dell'ordine i manifestanti del "Climate camp", che si erano seduti sulla corsia centrale di via Cristoforo Colombo, a Roma,bloccando il traffico verso il centro. Gli attivisti hanno opposto resistenza passiva e si sono fatti portare via di peso. La corsia è stata liberata e i dimostranti continuano ad occupare la corsia laterale. Sul posto sono presenti blindati e agenti in tenuta anti sommossa. "Se non cambierà bloccheremo la città", urlano gli attivisti. - (PRIMAPRESS)