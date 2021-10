G20 Roma:Biden incontrerà anche il Papa il 30 e 31 ottobre. I giorni successivi volerà a Cop26

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il presidente Usa, Joe Biden e la First Lady, Jill Biden, saranno a Roma per il summit G20 il 30 e 31 ottobre. Lo ha annunciato la Casa Bianca,confermando che il capo di Stato si recherà anche in Vaticano, dove avrà un'udienza con Papa Francesco il 29 ottobre, per discutere degli sforzi basati sul rispetto per la dignità umana fondamentale, compresa la fine della pandemia, la crisi climatica e impegni per i poveri. Biden si recherà poi a Glasgow, dall'1 al 2 novembre per partecipare al World Leader Summit all'inizio della COP26. - (PRIMAPRESS)