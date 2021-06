G20 ministri Esteri: food program, neutralità climatica e multilateralismo

(PRIMAPRESS) - MATERA - Il tema del meeting dei ministri degli Esteri G20 e dei ministri dello Sviluppo per la prima volta ha avuto una sessione congiunta. Sotto la presidenza italiana del G20 sono stati declinati tre indirizzi di discussione: ''Persone, Pianeta e Prosperità'' e in sintonia con il filo conduttore del ''build back better'', volto a promuovere una ripresa sostenibile e inclusiva. Il ministro Di Maio che presiedeva l’incontro ha posto l’accento su quanto è stato deciso ieri dal Consiglio europeo sul “climate change” e la neutralità climatica entro il 2050. 5“La pandemia ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale a emergenze che trascendono i confini nazionali. Il multilateralismo e la cooperazione sono fondamentali per rispondere alle sfide globale - ha proseguito Di Maio - L'Italia sostiene un multilateralismo efficace con una leadership dell'Onu". Su commercio internazionale "la pandemia ha evidenziato la sua vulnerabilità - ha aggiunto il ministro - Un commercio libero, equo, inclusivo e basato sul rispetto di regole condivise è essenziale per contrastare la pandemia e promuovere una ripresa sostenibile, che renda le nostre economie più verdi e digitali. Il G20 dovrà continuare a fornire un forte sostegno alla riforma dell'organizzazione mondiale del Commercio". - (PRIMAPRESS)