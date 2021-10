G20 di Roma, primo caso di Covid tra accreditati: è una giornalista britannica ora in quarantena

(PRIMAPRESS) - ROMA - Primo caso di positività al Covid isolato al G20. Si tratta di un'operatrice dell'informazione. Lo rende noto l'assessore alla Sanità del Lazio,D'Amato. Il caso è stato isolato grazie agli screening di accesso presso il media center. Dalle prime informazioni sarebbe una britannica, vaccinata con AstraZeneca. E' stata portata in un Covid Hotel allestito proprio per il G20.Il piano sanitario per il summit prevede postazioni di soccorso fisse,3 centri tamponi, ambulanze,una tenda da decontaminazione. - (PRIMAPRESS)