G20 Catania: 6 membri della delegazione indonesiana in osservazione per un tampone positivo al Covid

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Sei membri della delegazione Indonesiana in arrivo a Catania per prendere parte al G20 dell'Istruzione e del Lavoro, sono stati trovati positivi al tampone per il Covid-19. In realtà era uno solo dei delegati a cui è stato riscontrato un valore positivo. Il rappresentante indonesiano era partito da Giakarta con un tampone negativo ma l'evoluzione del contagio si è evidenziato solo all'arrivo dell'aeroporto catanese. - (PRIMAPRESS)