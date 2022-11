G20 Bali, Zelensky (in collegamento): “Imporre un tetto di prezzo agli idrocarburi esportati dalla Russia”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "Se Mosca non metterà in campo azioni concrete per la pace, vuol dire che vuole "ingannare"il mondo e congelare la guerra.Così il presidente ucraino in videocollegamento con il G20. Zelensky ha ribadito che all'Ucraina deve essere data la possibilità di una pace giusta, senza compromessi sulla sua sovranità. "Vi prego di usare tutto il vostro potere per far sì che la Russia abbandoni le minacce nucleari",ha detto,chiedendo ai leader del G20 di imporre un tetto ai prezzi degli idrocarburi esportati dalla Russia. - (PRIMAPRESS)