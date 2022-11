G20 Bali: Lavrov ricoverato in ospedale ma è una fake news. La smentita della portavoce del Cremlino

(PRIMAPRESS) - BALI (INDONESIA) - Nessun malore e ricovero in ospedale a Bali per Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. La smentita che arriva da Mosca è immediata. Lavarov è impegnato al vertice del G20 a Bali in Indonesia, e quando questa mattina tra i media locali è circolata la notizia la portavoce del Cremlino ha pubblicato una foto di Lavrov (con calzoncini corti) impegnato a lavoro nel suo hotel. L'avvio del summit è caratterizzato da un giallo che vede al suo centro il rappresentate più alto della Russia, visto il forfait di Vladimir Putin. - (PRIMAPRESS)