Furto dati: per i francesi è in arrivo una nuova carta d'identità digitale per evitare le falsificazioni

Marléne Schiappa, Ministro

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Per i francesi è in arrivo una nuova carta d'identità digitale più sicura per evitare il furto di dati. La carta plastificata ha inserito un chip sicuro,un codice QR che traccia la vita amministrativa del cittadino,e un ologramma. Marlène Schiappa, la ministra per la cittadinanza del governo Castex, la presenterà in esclusiva al giornale Parisien. La nuova carta d'identità che sarà distribuita in tutta la Francia entro agosto. "Si tratta prima di tutto di tutelare l'identità di tutti e la loro sicurezza", spiega il Ministro Delegato al Ministro dell'Interno, incaricato della Cittadinanza, che assicura che il documento, in formato carta di credito, sarà molto più difficile da falsificare. - (PRIMAPRESS)