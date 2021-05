Funivia Stresa, oltre al cedimento del cavo anche il freno d’emergenza non ha funzionato

(PRIMAPRESS) - STRESA - Oltre alla rottura del cavo,l'inchiesta dovrà stabilire perché non abbia funzionato il freno di emergenza della cabina."Credo ci sia stato un doppio problema -dice il responsabile provinciale del soccorso alpino,Gasparini-la rottura del cavo e il mancato funzionamento del freno di emergenza. Non sappiamo perché non si sia attivato,mentre nella cabina a valle ha funzionato". La mancata attivazione del freno,spiega,"ha fatto sì che la cabina abbia cominciato a scendere in velocità,finendo catapultata fuori dai cavi di sostegno" - (PRIMAPRESS)