Funerali Renato Balestra: martedì 29 l’ultimo saluto allo stilista che vestì le étoile della danza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terranno martedì 29 novembre, a Roma, i funerali dello stilista e decano della moda Renato Balestra morto ieri a 98 anni nella sua casa capitolina. Ad annunciare la data per l'ultimo saluto ad uno dei protagonisti dell'Alta Moda italiana, sono le figlie Fabiana e Federica assieme alla nipote Sofia, alle quali andrà la gestione del marchio. I funerali si terranno nella Chiesa di Santa Maria del Popolo. Di origini triestine, nel 1954 si trasferisce a Roma e inizia a lavorare per Emilio Schubert, Maria Antonelli e le Sorelle Fontana. Nel 1958 inizia a presentare le sue collezioni negli Usa e nel 1959 apre il suo primo atelier a Roma. Nel '63 sfila a Palazzo Pitti per poi dar vita ad una lunga serie di successi e di accordi licensing con grandi gruppi. - (PRIMAPRESS)