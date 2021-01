Funerali rabbino Scheiner, Netanyahu: “Troppe funzioni mortuarie di massa. Devono cessare gli assembramenti

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME- Una folla di migliaia di ebrei ortodossi si è radunata a Gerusalemme per il funerale del rabbino Yitzhak Scheiner, morto di Covid a 98 anni. Al termine delle preghiere si è formato un corteo per raggiungere il cimitero della città. E' il secondo funerale di massa in un solo giorno a Gerusalemme. A una seduta del Consiglio dei ministri il premier,Netanyahu,ha denunciato "gli assembramenti di persone, sia fra ortodossi,laici o arabi", ha detto. "Devono cessare subito. Nessuna strumentalizzazione politica, È il momento dell'unità". - (PRIMAPRESS)