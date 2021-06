Funerali Epifani: oggi dalla chiesa San Roberto Bellarmino e commemorazione alla Casa del Cinema a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 9 giugno alle 11,30 presso la Chiesa San Roberto Bellarmino, in Piazza Ungheria, a Roma, si terranno i funerali dell'ex Segretario generale della CISL e deputato Guglielmo Epifani. Lacommemorazione laica avverrà sempre oggi, intorno alle ore 13, alla Casa del Cinema, a Villa Borghese. La bandiera della Cgil sarà esposta a mezz’asta in tutte le sedi del sindacato e saranno annullate tutte le iniziative sindacali in programma in segno di lutto. - (PRIMAPRESS)