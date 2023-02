Funerali Elena Franchini: domani 11 febbraio l'ultimo saluto alla campionessa bresciana di sci nella sua Solato

(PRIMAPRESS) - SOLATO (BRESCIA) - Si terranno domani 11 febbraio i funerali di Elena Franchini, la campionessa bresciana di sci stroncata da un tumore a soli 37 anni. Alle 10,30 la Chiesa di San Giovanni Battista in bassa Val Camonica si riempirà per dare l'ultimo saluto ad Elena, l'atleta che aveva collezionato un argento mondiale in discesa libera a Bormio 2005 e due vittorie in altrettante gare di Coppa del mondo. Il ritiro forzato nel 2017 a causa della malattia che aveva tentato di eradicare. Grande il suo impegno a favore della Fondazione per la Ricerca sul Cancro di cui era diventata testimonial.

Nata a Lovere (Bs) il 30 aprile 1985, Elena si mise in luce nella discesa libera dei Mondiali di Santa Caterina Valfurva del 2005 quando, a nemmeno 20 anni, conquistò una strepitosa medaglia d’argento alle spalle di Janica Kostelic. Sorella delle ex nazionali Nadia e Sabrina, ha preso parte a sei edizioni dei Mondiali e a tre Olimpiadi. In Coppa del mondo conquistò due vittorie in discesa a Lake Louise nel 2005 e a Cortina nel 2015, per un totale di quattro podi, nonostante una serie ripetuta di infortuni che non le hanno mai tolto il sorriso e la capacità di farsi amare dalle compagne di squadra e dalle avversarie. Lì nella Chiesa di San Giovanni Battista ci saranno le nazionali azzurre e gli atleti della FISI accanto alle sorelle di Elena, le sciatrici alpine Nadia e Sabrina. - (PRIMAPRESS)