Funerali di Gernot Langes Swarovski, il magnate del brand dei cristalli. Il cordoglio internazionale

(PRIMAPRESS) - TIROLO - Si terranno oggi in forma privata i funerali di Gernot Langes Swarovski (78), pronipote del fondatore del celebre marchio di cristalli Daniel Swarovski. Ammalato da tempo, il magnate aveva guidato la compagnia a trasformarsi in un brand globale. Langes-Swarovski aveva 24 anni quando entrò nel Cda dell’impresa che oggi conta 2.800 negozi in 170 Paesi e oltre 27 mila persone che lavorano per il marchio.

Fu il “re dei cristalli” ad aprire negli anni ’80 il primo punto vendita a New York e a progettare per 13 anni la stella sulla cima dell’albero di Natale al Rockfeller Center. La maison austriaca ha anche un forte legame con Milano: da sette anni contribuisce alle decorazioni natalizie della città e della Galleria Vittorio Emanuele II. Nel 2002, per motivi di salute, aveva passato le redini dell’azienda al figlio Markus, senza mai però staccarsi veramente dagli affari della Swarovski. Oltre alla passione per i cristalli, Gernot Langes-Swarovski coltivava un interesse per i vigneti. Ne possiede svariati in Cina e in Argentina, affidati alla gestione dell’altro suo figlio Michael. Gernot Langes-Swarovski, che in Austria ha ricevuto varie onorificenze, è stato presidente della squadra di calcio FC Swarovski Tirol e fondatore della compagnia aerea Tyrolean Airways. - (PRIMAPRESS)