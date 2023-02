Funerali Costanzo: domani l’ultimo saluto alla Chiesa degli Artisti di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terranno domani lunedì 27 febbraio i funerali di Maurizio Costanzo alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma. Oggi alle 18 si è chiusa la camera ardente, in Campidoglio a Roma, con un flusso ininterrotto di persone per rendere omaggio all'eclettico personaggio della televisione scomparso venerdì 24 febbraio. Tra i tanti personaggio dello spettacolo che hanno voluto rendere l'ultimo omaggio al feretro del giornalista, anche molte famiglie.Lo hanno fatto intere famiglie. Ieri ad accogliere il feretro di prima mattina due dei figli, il regista Saverio Costanzo con Camilla Costanzo, sceneggiatrice, mentre la vedova Maria De Filippi, era arrivata, passando da un'entrata laterale, insieme al figlio adottato dalla coppia, Gabriele. Oggi, invece, è stata posata sul feretro una sciarpa della Roma piegata. Ci sono anche mazzi di fiori posati a terra, e un cartoncino colorato con raffigurato il conduttore e la scritta "grazie dalla comunita' LGBT". E non stanno mancando i volti noti dello spettacolo, ma anche semplici cittadini che hanno voluto lasciare un ricordo sul libro delle firme. Da Enrico Mentana a Veronica Pivetti, da Valter Veltroni a Demo Morselli, da Antonio Giuliani a Nicola Zingaretti, tutti hanno lasciato un ricordo commosso di Costanzo. - (PRIMAPRESS)