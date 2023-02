Funerali celebrativi del cardinale George Pell a Sidney tra le polemiche dei fedeli

(PRIMAPRESS) - SIDNEY - I funerali tenuti nella capitale australiana del cardinale cattolico George Pell, appena scomparso, hanno fatto sollevare proteste tra i fedeli. Pell, scomparso in Italia nei giorni scorsi a 81 anni, era stato ricordato per la straordinaria moralità, un ricordo non condiviso in patria da gruppi di manifestanti. Pell, già ministro delle finanze di Papa Francesco è stato al centro di una vicenda processuale con accuse di pedofilia. Condannato nel 2018 a sei anni di carcere era poi stato assolto nel 2020. La sua sepoltura è avvenuta nella cripta della cattedrale di Santa Maria. - (PRIMAPRESS)