Fumi neri tossici avvolgono San Giuliano Milanese per un incendio alla Tomolpack. Sei feriti e due ustionati

MILANO - Vasto incendio in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo. Secondo le prime informazioni ci sarebbero 6 feriti,4 intossicati lievemente e due ustionati,di cui uno in modo grave. Sul posto 14 squadre di vigili del fuoco. Un'alta colonna di fumo si è alzata dal fabbricato. L'incendio è partito dalla ditta Tomolpack e si stava estendendo ad aziende vicine come la Nitrolchimica che si occupa del recupero di solventi organici. Mobilitata anche una squadra dell'Arpa.