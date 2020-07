Frosinone: Carmine Polito è il nuovo presidente dell'associazione frusinate di Federlazio. E' stato presidente di Confidi Lazio

Carmine Polito

(PRIMAPRESS) - FROSINONE - L’Assemblea dei Soci della Federlazio di Frosinone ha eletto oggi pomeriggio il nuovo Presidente dell’Associazione per il triennio 2020-2023. Si tratta di Carmine Polito, titolare della “ILPOL s.r.l.”, impresa di Alvito del settore del legno e Presidente di “Frosinone Wireless, s.p.a.”, società che realizza infrastrutture di telecomunicazione nel campo della banda larga. Con l’elezione di Polito si conclude la fase di vacanza della carica, apertasi nel giugno 2018 e ricoperta ad interim dal compianto Emanuele Di Gennaro.

Carmine Polito è in Federlazio fin dalla sua fondazione, ricoprendo nel tempo diversi incarichi. Da sempre membro del Consiglio Direttivo di Frosinone, Polito è stato anche Presidente Regionale del Settore Legno della Federlazio. Ha poi retto la Presidenza della Federlazio di Frosinone per alcuni mesi nel 2014 ed è stato infine Presidente del Confidi Lazio da gennaio 2017 a maggio 2020. - (PRIMAPRESS)