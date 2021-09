Frosinone: arma consegnata con un drone ad un carcerato che tenta di sparare ai compagni di cella

(PRIMAPRESS) - FROSINONE - Un detenuto nel carcere di Frosinone avrebbe esploso colpi di arma da fuoco contro i compagni di cella. Nessun ferito. Lo denunciano i sindacati della polizia penitenziaria: "Gravità inaudita". Vi sono "carenze di risorse". I sindacati si aspettano una "convocazione immediata" del ministro della Giustizia,Cartabia, per trovare "soluzioni reali" o ci saranno "vigorose proteste". Cartabia invia così il capo del Dap,Dipartimento amministrazione penitenziaria. Trasferito in altro carcere lo sparatore che potrebbe aver avuto l'arma via drone. - (PRIMAPRESS)