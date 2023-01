Frontiera Messico: Biden annuncia ‘permessi’ ai migranti se in possesso di requisiti

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il presidente Usa, Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza della frontiera col Messico. Una nuova politica "ordinata,sicura e umana". Tra le misure un piano che consentirà ogni mese sino a 30mila migranti da Cuba,Nicaragua,Venezuela e Haiti (se in possesso dei requisiti) di entrare legalmente negli Usa, per due anni e con un permesso di lavoro. Contestualmente ci sarà un giro di vite per chi entra illegalmente.E invita i migranti:"Non andate al confine senza iter legale". - (PRIMAPRESS)