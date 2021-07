Frodi fiscali: sequestro della GdF di 128 mln di beni in 8 città per autoriciclaggio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Frodi fiscali hanno portato al sequestro preventivo di beni per oltre 128 milioni di euro nelle province di Salerno, Napoli, Potenza, Roma, Chieti, L'Aquila, Mantova e Milano da parte della Guardia di Finanza. Impegnati oltre 200 militari. 40 le perquisizioni. Gli interventi riguardano persone fisiche e società coinvolte in frodi fiscali connesse al contrabbando internazionale di prodotti petroliferi, nonché in autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Ricostruite le attività di due distinti gruppi criminali radicati nell'Agro nocerino-sarnese. - (PRIMAPRESS)