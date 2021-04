Frode sui carburanti: misure cautelari per 45 persone legate ai clan Casalesi e Cicala

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nelle province di Salerno,Brescia,Napoli,Caserta,Cosenza e Taranto,GdF di Salerno e Taranto e Carabinieri di Salerno stanno eseguendo misure cautelari per 45 persone,indagate per associazione per delinquere con aggravante del metodo mafioso,finalizzata a commissione di delitti contro il patrimonio,come frodi in materia di accise e Iva sui carburanti.Altre 71 persone denunciate. Accertata l'infiltrazione dei clan Casalesi e Cicala nel mercato degli idrocarburi nei territori del Vallo di Diano e del Tarantino. - (PRIMAPRESS)