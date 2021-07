Frode fiscale: blitz della GdF in una azienda tessile di Schio nel vicentino. Evasione per oltre 5 mln

(PRIMAPRESS) - VICENZA - Blitz notturno della GdF di Vicenza presso un laboratorio tessile con annesso dormitorio: individuata una frode fiscale che ha sottratto all'erario 5 milioni di euro di omessi versamenti e una serie di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Coinvolte imprese riconducibili a una famiglia cinese, committenti italiani e alcuni commercialisti.Segnalate all'autorità giudiziaria 16 persone che si sono avvicendate nella gestione "apri e chiudi" per ben 17 volte in un laboratorio tessile di Schio (VI). - (PRIMAPRESS)