Francia: uccisi tre agenti e un quarto ferito nel Clermont-Ferrand. Il fuggitivo è stato trovato morto

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Tre gendarmi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco e un quarto ferito a Saint-Just, un villaggio francese della regione di Clermont-Ferrand. Gli agenti erano intervenuti per mettere in salvo una donna che si era rifugiata per motivi ancora da chiarire sul tetto di una casa. A far fuoco è stato un uomo di 48 anni, già noto per suoi precedenti atti di violenza. Lo sparatore si è poi dato alla fuga. E' stato poi ritrovato morto. - (PRIMAPRESS)