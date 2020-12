Francia: trovato primo caso di variante del coronavirus. È un asintomatico tornato dal Regno Unito

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Trovato in Francia il primo caso di variante del Covid-Sars. Si tratta di un uomo che aveva viaggiato nel Regno Unito ed è risultato positivo al test. Non presentava nessun sintomo ed era completamente asintomatico. È stato confermato dopo che l'uomo è stato testato in ospedale il 21 dicembre, ha riportato il ministero della salute.

La persona infetta è un cittadino francese che vive nel Regno Unito, si sentiva bene, ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli.Anche altri paesi hanno segnalato casi della nuova variante: venerdì il Giappone ha confermato cinque contagi in passeggeri arrivati ​​tutti dal Regno Unito, mentre in precedenza sono stati segnalati casi in Danimarca, Australia e Paesi Bassi. - (PRIMAPRESS)