Francia, poliziotta accoltellata: è deceduta l'agente aggredita a Rambouillet. Non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Una poliziotta accoltellata nella città francese di Rambouillet è deceduta in seguito alle gravi ferite alla gola riportate durante un'aggressione che ha avuto luogo nel primo pomeriggio. Anche l'assalitore, un tunisino ferito con armi da fuoco dai colleghi della poliziotta uccisa, è morto poco dopo. Non si conoscono per ora le motivazioni dell'aggressione che si è svolta all' ingresso del locale commissariato quando la vittima rientrava dalla pausa pranzo. Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin si recherà sul posto. - (PRIMAPRESS)