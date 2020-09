Francia: polemiche sulle nuove strette sanitarie da coronavirus ma i numeri del contagio crescono. Oltre 16mila in 24 ore

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie, in Francia arrivano cifre che segnano un nuovo record nella diffusione del Coronavirus: 16.096 contagi nelle ultime 24 ore, mai così da inizio pandemia. In aumento anche le persone ricoverate nei reparti di rianimazione: sono 1.048 (46 più di ieri). E cresce anche il numero delle vittime: 52 decessi nelle ultime 24 ore con il totale dei morti a quota 31.511 dall'inizio dell'emergenza. - (PRIMAPRESS)