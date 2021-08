Francia, omicidio del sacerdote Olivier Maire. Sarebbe il ruandese che aveva incendiato la Cattedrale di Nantes

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - È ancora sotto interrogatorio l'uomo che avrebbe ucciso il sacerdote, padre Olivier Maire, superiore provinciale della Congregazione dei Monfortani, e' stato assassinato in Vandea, a Saint-Laurent-Sur-Sevre, dove il corpo è stato ritrovato dalla gendarmeria su segnalazione di un uomo che si è presentato alla gendarmeria confessando l'omicidio del sacerdote. 40 anni nato in Ruanda, è Emmanuel Abayisenga il principale sospettato dell'incendio doloso della cattedrale di Nantes del luglio 2020. Incriminato, era stato rilasciato sotto controllo giudiziario all'inizio di giugno e aveva trovato accoglienza in una comunità religiosa - di cui il sacerdote ucciso faceva parte - in attesa del processo, previsto nel 2022. Come già detto dal suo legale, si tratterebbe di un uomo "fragile sia fisicamente che psicologicamente". Escluso dagli inquirenti un movente legato al terrorismo, l'inchiesta aperta è per omicidio volontario. - (PRIMAPRESS)