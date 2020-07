Francia: maxi operazione della polizia per evaquare l'accampamento di 1500 profughi di Aubervilliers per rischio salute

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - La polizia ha evacuato stamattina il grande accampamento di migranti situato sul bordo del Canal Saint-Denis a Aubervilliers (Senna-Saint-Denis), dove più di 1.500 persone si erano gradualmente sistemate nelle ultime settimane. L'operazione per evacuare e spostare i migranti in vari centri di accoglienza e palestre nell'Ile-de-France è iniziata poco dopo le 6 del mattino e dovrebbe concludersi in due ore.Per giustificare l'evacuazione del campo,la prefettura ha invocato in particolare il rischio per la salute. - (PRIMAPRESS)