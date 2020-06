Francia, il discorso A reti unificate di Macron: “Da domani tutto il paese è zona verde”

(PRIMAPRESS) - PARIGI - "Da domani tutta la Francia diventa zona verde. Si potrà tornare ovunque al ristorante, anche nella zona di Parigi", che sino ad oggi era rimasta sotto sorveglianza perché era la più colpita dall'epidemia. Lo ha annunciato questa sera il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron in un discorso televisivo aggiungendo che “da domani sarà possibile viaggiare nei Paesi europei, dal primo luglio fuori dall'Europa".

"Se possiamo riaprire il Paese - ha detto Macron - è perché ad ogni tappa dell'epidemia ognuno ha fatto la sua parte. Lo Stato ha tenuto ed ora c’è la faremo a ritornare alla normalità anche con l’aiuto dell’Europa”. Il Presidente ha anche avvertito i francesi che "l'estate 2020 non sarà come le altre" e che "la lotta contro l'epidemia non è finita".

"Ma sono felice con voi di questa prima vittoria contro il virus", ha ribadito. In Francia riaprono anche le scuole. "Da domani gli asili, le scuole elementari e le medie si prepareranno ad accogliere tutti gli studenti in modo obbligatorio e dal 22 giugno secondo le normali regole di presenza". - (PRIMAPRESS)