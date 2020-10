Francia: collisione nei cieli di Inde-et-Loire tra ultraleggero e aereo da turismo. Morte 5 persone

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Cinque persone sono morte nella collisione fra un ultraleggero, con a bordo due persone, e un aereo da turismo che ne trasportava tre. Nell'incidente non si è salvato nessuno. Lo scontro è avvenuto nei cieli del comune di Loches, nel dipartimento dell'Inde-et-Loire, in Francia. L'ultraleggero è precipitato sulla staccionata di una casa, senza fare ulteriori vittime, mentre il secondo velivolo è caduto a diverse centinaia di metri in una zona disabitata. Ignote per ora le cause della collisione. - (PRIMAPRESS)