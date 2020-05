Franceschini (Turismo) in videoaudizione alla Commissione del Senato: "Il settore è in ginocchio". Gli operatori: "occorre un piano"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’intervento del ministro del Turismo, Dario Franceschini in videoaudizione alla Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato ha sottolineato l’emergenza di un settore che forse più di altri dovrà affrontare un periodo di crisi molto più lungo per la complessità dei suo meccanismi di promozione e vendita dei pacchetti sui mercato interni ed esteri.

"Il settore è in ginocchio - ha detto Franceschini - e non sto a dirlo a voi che ve ne occupate in parlamento. Io l'ho detto ai miei colleghi di governo. Occorre un intervento straordinario e chiarisce che "non è stato dichiarato lo stato di crisi perché in questo caso si va ben oltre l'emergenza". La replica degli organismi di settore è che in ogni caso occorre un piano sia che si parli d'emergenza che di crisi. Ed è quello che manca.