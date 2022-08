Frana Courmayeur: ancora a secco d’acqua per altre 48 ore alcune frazioni della città alpina

(PRIMAPRESS) - COURMAYEUR- Ancora al lavoro oggi per rimuovere la frana in Val Ferret che ha lasciato Courmayeur dopo il danneggiamento dell'acquedotto dovuto a una frana. A Courmayeur ci saranno ancora disagi in alcune frazioni a Palud, Entrèves e Villair. "I danni sull'acquedotto sono importanti", ha detto il sindaco Rota. "Abbiamo creato due punti di distribuzione per i cittadini e turisti. La situazione è critica anche perché in questi giorni la popolazione è passata da 2.700 residenti a quasi 30mila proprio per la presenza di turisti". Le previsioni dei tecnici, per un ritorno completo alla normalità, sarà ancora di 48 ore. - (PRIMAPRESS)