Forza Nuova: il leader del movimento, Giuliano Castellino posto sorveglianza speciale per violazione delle norme sulla pandemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sorveglianza speciale nei confronti di Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova,per gli episodi dello scorso ottobre a piazzale Ostiense e piazza del Popolo, in ripetuta violazione delle misure per il contenimento della pandemia da Covid-19 e per istigazione alla violazione delle stesse. Secondo gli investigatori, le manifestazioni esprimevano l'adesione del gruppo politico e del suo leader ad una posizione avversa alle politiche sanitarie adottate per il contenimento della pandemia. - (PRIMAPRESS)