Forza Italia: Licia Ronzulli nominata Commissario per la Lombardia. È scontro nel partito

(PRIMAPRESS) - MILANO - C'è aria di scontro all’interno di Forza Italia dopo che il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha nominato la sua fedelissima Licia Ronzulli a coordinatrice della Lombardia sostituendo Massimiliano Salini che si occuperà dei Rapporti con le associazioni imprenditoriali. Secondo alcuni media è la ministra di Mariastella Gelmini a mostrare il maggio dissenso per la nomina di Ronzulli. Intanto, però, arrivano le congratulazioni alla Senatrice Licia Ronzulli, arrivano dal collega capogruppo della Commissione Bilancio della Camera, Roberto Pella: "Con la sua energia ed esperienza saprà dare più forza al nostro partito e al centrodestra nella regione dove é nato. Continueremo a collaborare, come abbiamo fatto finora, per dare più forza e autonomia ai Comuni italiani, che sono il cuore della democrazia italiana e nella sola Lombardia oltre 1.500". - (PRIMAPRESS)