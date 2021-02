Forza Italia: Berlusconi nomina Antonio Tajani coordinatore nazionale del partito

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato il vicepresidente Antonio Tajani nuovo coordinatore nazionale del partito. All'ex numero uno del Parlamento europeo è stato assegnato come principale mandato quello di coordinare lo sviluppo di Forza Italia sul territorio. Tra i primi compiti anche quello di coordinare l'attività e il contributo del partito al neonato governo di Mario Draghi. "Esprimo le mie più sincere congratulazioni ad Antonio Tajani nominato oggi coordinatore nazionale di Forza Italia, così come ad Anna Maria Bernini nominata Vicecoordinatrice nazionale e alla Senatrice Licia Ronzulli nominata a responsabile per i rapporti con gli alleati. Sono certo che entrambi sapranno svolgere questo compito, affidato loro da Silvio Berlusconi, al meglio, grazie all'esperienza maturata a tutti i livelli di governo, anche europeo, alle competenze e alla determinazione che da sempre li contraddistinguono, doti maturate in un percorso costante di lealtà e fedeltà nei confronti del Presidente. Così l'augurio di Roberto Pella, Capogruppo della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali di Forza Italia. - (PRIMAPRESS)