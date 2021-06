Foro del dialogo italo-spagnolo, Draghi: “I nostri paesi partner strategici per il futuro dell’Europa”

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - "Non ho letto tutto il piano di Recovery Fund della Spagna ma sono certo che abbiamo identità di vedute. Italia e Spagna sono partner strategici per il futuro dell’Europa. Dovremo superare le stesse fragilità che ci accomunano ma dovremo la forza di restituire ai giovani la voglia di guardare al futuro. A quei giovani come ha rimarcato Draghi nel suo incontro con il premier Pedro Sanchez che attraverso i programmi Erasmus nelle loro scelte hanno Spagna e Italia tra le destinazioni di formazione preferite. Così il premier Draghi intervenendo al Foro di dialogo italo-spagnolo nella sede del ‘Foment del Treball’ di Barcellona, l’istituto di studi economici del Governo spagnolo. - (PRIMAPRESS)