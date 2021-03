Formazione e più sport sociale nell’accordo siglato fra Aces Italia e Sport e Salute Spa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo sport sociale ed inclusivo in un accordo siglato da Sport e Salute, la SPA del Ministero di Economia e Finanza e ACES Italia, la Delegazione italiana della Federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport. L’obiettivo è di favorire iniziative rivolte a categorie più fragili di cittadini: giovani di aree disagiate, anziani e disabili perché attraverso l’attività fisica possano migliorare la loro qualità della vita percepita. Al centro della partnership ci saranno sinergie per lo sviluppo di networking e la progettualità di format che potranno avvalersi della rete delle European City/Town/Community of Sport. L’attenzione dei due partner nella roadmap di medio termine, guarderà al 2024 quando Genova celebrerà gli eventi programmati per il titolo di Capitale Europea dello Sport. Ma al centro del protocollo d’intesa tra Sport e Salute e ACES c’è sopratutto la formazione dei quadri dirigenti sportivi che operano nelle amministrazioni pubbliche e private, con competenze mirate alla diffusione e il sostegno delle politiche sportive sul territorio per incentivare stili di vita che possono contribuire all’insorgere di eventuali patrologie, come investimento per la qualità della vita ed il livello di benessere per il futuro dei cittadini, da realizzare attraverso la Scuola dello Sport. “La sinergia con ACES Italia – dichiara il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli - rappresenta un protocollo di intesa strategico che valorizzerà lo sport non solo come fattore di inclusione sociale e miglioramento del benessere psico-fisico di chi lo pratica, ma anche come veicolo culturale, pedagogico e formativo per l’intera collettività”. Stessa soddisfazione arriva dal presidente Aces Italia, Vincenzo Lupattelli: “La firma di questo Protocollo d’Intesa ha già un primo appuntamento: un webinar sui Finanziamenti Europei programmato per il prossimo 29 marzo e un primo Corso in Management dello Sport per amministratori e dipendenti pubblici”. Il Protocollo d’Intesa con Sport e Salute SpA segue gli accordi già raggiunti da Aces Italia con CONI, ANCI e diverse Regioni. - (PRIMAPRESS)