Formazione, a Roma riparte il ciclo di corsi per dipendenti comunali. De Santis (Risorse Umane): “Territorio, privacy e sicurezza tra i temi”

(PRIMAPRESS) - ROMA – L’amministrazione del Comune di Roma investe sulla formazione. Dopo la positiva esperienza dei mesi scorsi dedicate a funzionari, quadri ed impiegati, parte un nuovo ciclo di corsi per la programmazione autunnale della Scuola di Formazione Capitolina che si chiuderà il 31 dicembre prossimo.Sull’inedito portale www.marcoaurelio.comune.roma.it si possono conoscere i 41 moduli dedicati all’aggiornamento dei dipendenti.

Lo svolgimento dei corsi, ovviamente dovrà tener conto dell’emergenza sanitaria spostando ben 32 corsi in modalità online, e i restanti 9 in presenza. Per l’intero ciclo di corsi è stimata una partecipazione di circa 17.250 dipendenti.

I temi dei corsi spaziano da norme per la fruizione del territorio: dalla disciplina della legalità, trasparenza, anticorruzione e privacy, al coordinamento e aggiornamento per la sicurezza sui cantieri. Il catalogo offre novità importanti, come ad esempio il corso sulle procedure e gli strumenti finanziari per la partecipazione ai bandi europei, o quello avanzato sul management degli eventi sportivi, organizzato con la “Scuola dello Sport-Sport e Salute”, ma anche quello sull’accessibilità e all’inclusione.“La Scuola di Formazione capitolina ha risposto alla sfida del lockdown trasformandola in un’opportunità, solcando il tracciato del prossimo futuro. Un risultato - sottolinea l’Assessore alle Risorse umane, Antonio De Santis - raggiunto anche grazie all’impulso dato, in brevissimo tempo, alla strutturazione completa dell’offerta online, che ha permesso la fruibilità delle lezioni, incentivando la partecipazione. Il nuovo portale è pensato come strumento dinamico e in continua evoluzione, e aperto a suggerimenti e contributi dei singoli dipendenti”. - (PRIMAPRESS)