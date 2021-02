Food riders, maxi-inchiesta su 4 aziende. Greco (Pm): "Non sono schiavi"

(PRIMAPRESS) - MILANO - I rider "non sono schiavi, ma cittadini che hanno bisogno di cittadinanza giuridica. E'lavoro subordinato,con diritti sistematicamente negati ai rider". E le aziende devono assumerne 60mila. Così il procuratore milanese Greco,parlando della maxi-inchiesta su 4 aziende di delivery nazionale. A Milano, indagate sei persone sul rispetto delle norme del lavoro e della sicurezza: oggi inviati i verbali per le assunzioni e annunciata indagine fiscale. Ammende per 733 milioni. - (PRIMAPRESS)