Food: il forum di Puratos “Taste Tomorrow” analizza i trend della panificazione e pasticceria nello Spazio Davide Campari di Sesto San Giovanni

(PRIMAPRESS) - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO) - Si chiama rapporto “Taste Tomorrow” 2022 e viene presentato dal gruppo internazionale del food, Puratos fondato nel 1919, in occasione del BCI Forum, l'appuntamento annuale che dal 2003 dedica all’industria della panificazione, pasticceria e cioccolato un approfondimento sugli scenari di tendenza. Puratos dedica allo studio del consumatore come base per la progettazione di un'innovazione sostenibile, in programma il 28 e 29 settembre allo Spazio Davide Campari di Sesto San Giovanni (Milano), viale Antonio Gramsci 161. - (PRIMAPRESS)