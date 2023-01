Fondi sisma 2012: operazione dei Carabinieri contro la cosca Dragone per corruzione in 4 città

(PRIMAPRESS) - MILANO - I Carabinieri di Mantova hanno eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare per "concussione,corruzione e intestazione fittizia di società",con l'aggravante delle finalità mafiose, per aver agevolato la cosca 'ndranghetista Dragone. L'operazione è avvenuta in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Calabria. I reati sarebbero stati commessi nell'ambito delle procedure per la concessione di 'fondi sisma' per ricostruzione di immobili danneggiati dal terremoto del 2012 in provincia di Mantova. Decine le perquisizioni effettuate. - (PRIMAPRESS)