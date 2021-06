Fondazione Sport City e Aces Italia siglano un accordo per un programma condiviso di CSR dello Sport

(PRIMAPRESS) - ROMA - La cultura dello sport attraverso diffusione di modelli di valori emultativi e inclusivi per costruire una generazione di futuri atleti ma anche di professionisti nei vari settori del tessuto sociale di Reponsabilità sociale. E' su queste basi che è stato ratificato oggi, presso la sede dell’ACES Europe Delegazione Italia a Roma in Via Clitunno 12F, il Protocollo d’Intesa con Fondazione Sport City , alla presenza del Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli, del Presidente Fondazione Sport City Fabio Pagliara e del Vice Presidente ACES Italia Luigi Ciaralli. Tra i punti concordati, dunque, l’organizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura dello sport e delle politiche politiche sportive, rivolte principalmente verso le fasce socialmente più giovani e di responsabilità sociale; la promozione dello sport come veicolo di benessere, salute e qualità di vita nel nostro Paese e l’accesso alle best practises nei Comuni riconosciuti European Capital/Region/City/Town/Community of Sport. “ACES Italia rappresenta per le città una best practice assoluta – le parole del Presidente di Fondazione Sport City Fabio Pagliara - collegarci con la filosofia di quanto le città siano importanti per lo sport lo reputo ideale. Non è un protocollo di cortesia ma un modo concreto per rafforzare il messaggio di poter essere innovatori nei Comuni e riuscire insieme a cambiare il rapporto tra sport e città”.La road map di Aces, nata sotto lo spirito della comunità europea e della codivisioni delle buone pratiche sportive e sociali dei paesi membri, non può prescindere dagli che nei prossimi anni vedranno impegnata tutta la comunità. “Innovazione, green e digitalizzazione sono ormai le parole chiavi della società moderna – il commento del Presidente di ACES Italia Vincenzo Lupattelli - la firma di questo Protocollo d’Intesa con Fondazione Sport City rientra nella nostra volontà di ampliare le collaborazioni che possano essere utili, ai Comuni italiani candidati o premiati per i vari titoli, a restare al passo con i tempi e avere una visione delle politiche sportive sempre innovativa. Ringrazio il Presidente Pagliara per aver sottoscritto con entusiasmo questo Protocollo e aver mostrato sin da subito una forte collaborazione per future iniziative a favore del mondo dello sport e delle città”. - (PRIMAPRESS)